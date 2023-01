La gravidanza è un miracolo della vita. Hillary Swank ha confessato la sua gioia di quasi mamma di due gemelli durante l’ultima puntata del Late show di James Corden. “Le donne sono dei supereroi”, ha spiegato la 48enne con ben due premi Oscar come Miglior attrice in bacheca (Boys don’t cry, Million dollar baby). “In me è come nato un rispetto ritrovato verso il mio corpo”, ha aggiunto seduta sul divanetto di Corden con a fianco la collega Gwyneth Paltrow. “Durante le prime 16 settimane ho avuto molte nausee mattutine. Tutto quello che volevo era frutta. Non è così eccitante lo so, non è come i sottaceti immersi nel burro di arachidi. Comunque non riuscivo a mangiare altro che frutta. So che avevo bisogno di quelle proteine, quindi ho aggiunto del burro di arachidi sulle mele”. Solo un mese fa, sotto Swank aveva pubblicato una suo foto su Instagram con pancione e albero di Natale. L’annuncio ufficiale della gravidanza è avvenuto ad ottobre scorso durante una puntata del celebre show Good Morning America. Swank è sposata dal 2018 con l’imprenditore Philip Schneider.