Federico Fashion Style è pronto a mettersi a nudo. Dopo la rottura con Letizia Porcu, conclusa a colpi di querele e frecciatine social, il parrucchiere dei Vip è tornato online, deciso a raccontare il dietro le quinte della sua vita. D’altronde, sui rotocalchi si è parlato per mesi di presunte relazioni parallele a quella con l’ormai ex compagna, madre della figlia Sophie Maelle. Con l’arrivo dell’anno nuovo, l’hairstylist ha dichiarato alcuni buoni propositi: “Sono felice e sto molto bene. Ed è proprio vero quando si dice si chiude una porta si apre un portone – ha affermato, con un chiaro riferimento alla fine della relazione con Porcu –. Ti accorgi delle persone che hai vicino, di chi ti utilizza per altri scopi. La vita non è fatta di maschere, ma di realtà, di sapersi guardare negli occhi e di dire le cose belle e le cose brutte e a volte anche di non nascondersi, ma di affrontare la vita come ho fatto io”, ha continuato.

E ancora: “Detto questo chi vuole capire capisce, tanto chi vuol capire ha già capito, ma poi non parla e fa parlare gli altri però anche gli altri si stanno calmando. Perché prima parlavano, dicevano e raccontavano, poi però si mettono al posto loro. Perché non lo dite che vi sono arrivate venti diffide? Prima o poi, ma anche prima, vi racconterò tutto, ma proprio tutto, perché nella vita bisogna essere trasparenti. Dire la verità premia sempre”, ha poi concluso. Oltre a numerose novità nei suoi saloni, dunque, il parrucchiere sembra avere qualcosa da dire. Ma cosa? Ancora Federico tace, ma Sonia Bruganelli non ha perso occasione per commentare. Riprendendo una testata che titolava “Federico Fashion Style sta con un uomo? Finalmente confessa la verità”, l’opinionista del Grande Fratello ha dato la sua opinione in una storia Instagram. “Sono sconvolta. Non lo avrei mai pensato…”, ha scritto. Ironia?