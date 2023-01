A Tulsa, Oklahoma, una bambina di 12 anni è stata arrestata per aver ucciso a coltellate il suo fratello minore di 9 anni. I genitori dei bambini stavano dormendo, quando la figlia maggiore li ha svegliati per comunicargli che aveva appena accoltellato il fratello. Il bambino è stato portato d’urgenza in ospedale, ma non ce l’ha fatta ed è morto durante la notte. La bambina, invece, è stata arrestata e trasferita in un carcere minorile. Al momento, non è stato chiarito il motivo che ha spinto la bimba a commettere l’omicidio e il suo nome è stato omesso per la minore età. E’ il secondo grave caso di cronaca dall’inizio dell’anno nella seconda città più grande dello Stato dell’Oklahoma. Lo scorso 3 gennaio, Clifton Speed, un uomo di 39 anni, uccise il suo fratello maggiore a colpi di arma da fuoco.