L’11 gennaio alle ore 10.30, a Milano, un Flash-mob, in piazza Duca D’Aosta, sotto Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, per gridare che il “il precariato è un pacco”. Saranno presenti: Fabio “Dandy Bestia” Testoni, chitarrista e fondatore Skiantos, e Pablo Perissinotto, che canteranno: “I Giovani” e “Sono un ribelle mamma”, pezzo cult degli Skiantos. Seguirà alle ore 11.15, conferenza stampa, presso il Mercato Centrale (Stazione Centrale), Spazio Fare,1° piano, con proiezione in anteprima nazionale, del videoclip: “I Giovani”. “I Giovani” è un disco denuncia degli Skiantos e Pablo Perissinotto, cantautore, prodotto dai portavoce regionale Movimento 5 Stelle Lombardia (Marco Degli Angeli, Marco Fumagalli, Raffaele Erba e Dino Alberti), e dai portavoce di Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

Una canzone manifesto sui giovani sfruttati, per ribadire che i giovani non sono fannulloni. Sono gli Skiantos, storico gruppo rock demenziale, a scendere in campo al fianco dei giovani, del lavoro sottopagato e del precariato che li vessa. Lo scopo della canzone, e del video, è quello di sfatare una narrazione retorica ricorrente a discapito dei giovani, con una mirabile verve rock. “I Giovani” è un lavoro che nasce dall’intuizione di Pablo Perissinotto, che negli scorsi mesi ha raccolto storie di giovani vittime di sfruttamento e vessazioni lavorative. Il pezzo pone una riflessione urgente, che una parte della politica ha raccolto, sulle condizioni improponibili che i giovani ricevono durante i colloqui, l’angoscia di un futuro senza certezze ma soprattutto senza comprensione. Serve dignità, sostegno ai più deboli, salario minimo, supporto al reddito, contrastare la precarizzazione e costruire una rete di salvataggio per salvaguardare la tenuta del tessuto sociale. Il video è girato dal regista Milo Barbieri nel suo studio di produzione a Bologna.