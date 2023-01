Sonia Bruganelli è pronta a salire in cattedra? Nient’affatto. O meglio, ci è già salita (senza troppo clamore) ma niente a che vedere con un reale incarico come docente universitaria. Ebbene sì, è questa la prima fake news virale del 2023. È la stessa produttrice televisiva, moglie di Paolo Bonolis ed opinionista del Grande Fratello Vip, a smentire a Leggo (che per primo aveva dato la notizia) la sua partecipazione al master Executive Program in Creatività e gestione dei format televisivi organizzato dall’Università Luiss e da TgCom. “Non è che mi sono offesa, sia chiaro – ha spiegato Sonia Bruganelli a Leggo – Ma non è vero. Semplicemente qualche tempo fa una persona con cui collaboro e che ha dei rapporti con la Luiss mi chiese di fare due interventi ad un master. Ho accettato con piacere. L’ho fatto due volte, a titolo gratuito. Punto. Non ho nessun master e non ho alcuna cattedra”. Intanto sul sito della Luiss il suo nome è stato rimosso dalla lista delle personalità che in passato hanno tenuto lezioni al master.