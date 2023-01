Live, questa volta è la D’Urso. La conduttrice tra i volti di punta di Canale5 e l’imprenditore del Billionaire Flavio Briatore sono stati beccati da Diva & Donna insieme in un hotel di lusso milanese. Il momento delle “5 sfere” ha preso decisamente forma quando, secondo il settimanale, sarebbe scattato l’avvistamento. “Sorpresi mentre cercano di nascondersi”, si legge infatti sulla copertina. La conoscenza tra la presentatrice di Pomeriggio 5 e l’ex team manager di Formula1 è frutto di un confronto lavorativo che dura da anni anche con l’ex moglie di lui, Elisabetta Gregoraci. Va ricordato inoltre che ex marito e moglie sono stati paparazzati in Africa durante le festività natalizie in compagnia del figlio Nathan Falco.

Come in ogni puntata di Live-Non è la D’Urso che si rispetti, ecco arrivare il momento dell’ascensore. Scena che in effetti è un vero e proprio dejavu per gli affezionati delle trasmissioni di Barbara. A novembre 2020 la conduttrice aveva già avuto modo di difendere la figura di Flavio in diretta, replicando ad alcune accuse di Valentina Vignali. “È un uomo affascinante, non è che uno deve essere per forza addominalato”, era sbottata Barbara D’Urso, attualmente single. Da sempre estremamente riservata sulla sua vita privata, Barbara conclude sempre le trasmissioni dedicando il suo cuore esclusivamente ai suoi figli. Ecco le sue parole in una recente intervista rilasciata a Verissimo: “Sono molto riservata in questo e lo sono anche i miei figli. La loro vita privata deve restare tale. Questa cosa riguarda me, riguarderebbe me se fosse vera, ma riguarda più loro e non ne posso parlare. Non ho detto no e non ho detto sì. Se sarò una super nonna? Sì quando accadrà, sarò pazza di felicità”. I profili social dei due interessati sono in “silenzio stampa”. Una cosa è certa: che sia in arrivo una “busta choc”?