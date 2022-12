Vacanze di Natale al caldo sole d’Africa per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I due ex coniugi sono sempre molto vicini per amore del figlio Nathan Falco e così hanno deciso di festeggiare anche quest’anno insieme il Natale insieme, nel resort dell’imprenditore a Malindi, in Kenya. E così, eccoli insieme in costume da bagno ma con occhiali natalizi per celebrare il 25 dicembre. E poi ancora, scatti in riva al mare cristallino, tra le palme e in bikini a bordo piscina, dove la showgirl sfoggia il suo fisico sempre statuario mentre Briatore si diverte a bordo di un quad insieme al figlio, a conferma di come sia proprio il ragazzo a fare da collante tra loro nonostante l’amore sia finito da un pezzo. In molti, però, si chiedono nei commenti che fine abbia fatto Giulio Fratini, il nuovo fidanzato di Gregoraci. Ebbene, nessuna crisi all’orizzonte (almeno al momento) ma piuttosto l’accordo di trascorrere il Natale con le rispettive famiglie per poi ritrovarsi per Capodanno, magari per un altro viaggio dopo quello recente in Cappadocia.

