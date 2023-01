Non succede tutti i giorni. Anzi, quasi mai. Nuri Sahin è l’allenatore protagonista del bel gesto che sta facendo il giro dei social network: al termine della partita ha lasciato la panchina ed è corso in panchina per proteggere gli arbitri dalla furia dei suoi stessi giocatori. Un comportamento stupefacente ed encomiabile: Sahin si è trovato a fronteggiare i suoi stessi giocatori, che volevano protestare duramente contro il direttore di gara e i suoi assistenti. Sahin da quest’anno allena l’Antalyaspor, in Super Lig turca, dopo una grande carriera da centrocampista con le maglie di Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund.

???????? Quand Nuri Sahin protège les arbitres… de ses propres joueurs !

???? C’est complètement dingue ! pic.twitter.com/2i47M9Dw9c — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 4, 2023