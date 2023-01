In molti lo avevo anche eletto a suo erede, nonostante non abbia finora mai portato il Brasile a vincere la Coppa del Mondo. Ora però i tifosi verdeoro non perdano a Neymar la sua clamorosa assenza ai funerali di Pelé. L’attaccante del Psg, che ha giocato proprio nel Santos di O Rei, non solo non si è presentato per rendere omaggio a Pelé, ma sul web sono circolate anche le immagini di feste, balli e canti proprio nei giorni e nelle ore in cui tutto il Brasile piangeva il suo calciatore più grande. Neymar invece ha preferito partecipare ai party organizzati da Messe e Marquinhos.

Neymar comunque non è stato l’unico calciatore fortemente criticato per aver scelto di rendere omaggio a Pelé solo sui social media. I brasiliani si aspettavano la partecipazione ai funerali di ex giocatori del Santos come Rodrygo e Giovanni. Speravano anche che calciatori del calibro di Zico, Romario, Ronaldo, Kakà e Ronaldinho si presentassero nella città balneare 80 chilometri a sud di San Paolo. I loro account sui social media sono stati inondati di commenti di tifosi arrabbiati dopo la sepoltura di Pelè. Nessuno dei giocatori della squadra brasiliana vincitrice della Coppa del Mondo 2002 ha partecipato. Uno di loro – l’ex centrocampista del Milan Kakà – è stato criticato perché si era lamentato durante un’intervista a dicembre che i brasiliani non onorano i loro eroi sportivi tanto quanto gli stranieri.