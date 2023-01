La Cina “spera che la segreteria dell’Oms mantenga una posizione scientifica, obiettiva e imparziale e si impegni a svolgere un ruolo attivo nella risposta globale alla sfida dell’epidemia” di Covid-19. È quanto ha detto una portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, rispondendo all’Organizzazione mondiale della sanità, che ieri ha dichiarato che i dati cinesi sulla diffusione del coronavirus sottostimano il numero reale dei morti e che mancano dati completi. “Attualmente la situazione epidemica in Cina è sotto controllo”, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, aggiungendo che “da quando è scoppiata l’epidemia di coronavirus la Cina ha condiviso informazioni e dati rilevanti con la comunità internazionale in modo aperto e trasparente, condividendo la sequenza genetica del virus nel più breve tempo possibile e dando importanti contributi allo sviluppo di vaccini e farmaci pertinenti in vari Paesi”.