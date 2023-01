Ucraina, energia e Siria sono stati i temi al centro dei colloqui fra il presidente russo Vladimir Putin e quello turco Recep Tayyip Erdogan. I due, riporta la Tass citando il Cremlino, hanno discusso fra le altre cose degli accordi di Istanbul sull’esportazione di grano ucraino e sullo sblocco delle forniture di cibo e fertilizzanti dalla Russia. “Ho avuto un colloquio con Putin. -ha detto – Abbiamo discusso in dettaglio della guerra Russia-Ucraina. Inoltre, abbiamo parlato di cosa possiamo fare nella regione, abbiamo valutato le relazioni Turchia-Russia, gli sviluppi in Siria. Avrò un colloquio anche con Zelensky. Discuteremo dei colloqui che abbiamo avuto con il signor Putin e di come possiamo portare le relazioni Russia-Ucraina su un terreno e su un piano più morbidi. Discuteremo riguardo il corridoio del grano. Oggi Putin ha ribadito che la Russia è pronta a fornire grano ai Paesi africani poveri”