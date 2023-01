Spiega che hostess e steward sono spesso costretti a mentire ai passeggeri per non innescare il panico, racconta quali sono i dettagli e i posti più sporchi da pulire a bordo dell’aereo, e perché la scatola nera, in realtà, è arancione. Sono alcuni dei “segreti” rivelati su Instagram e TikTok da Barbie, soprannome di una hostess 29enne che è star sui social e che svela i segreti del suo mestiere. È argentina, ma di base vive a Torino e lavora per la compagnia La Azafata. A tracciarne il profilo è Daily Mail Australia.

L’assistente di volo da milioni di follower spiega che i lei come i suoi colleghi “amano la turbolenza” e non la temono, perché permette di “riposare un po’”, visto che durante queste fasi del volo non possono fornire, ad esempio, il servizio di ristorazione. Quanto alle curiosità rispetto alla destinazione dei rifiuti a bordo, Barbie spiega che ci sono due contenitori sull’aereo: “uno è per l’acqua potabile e l’altro per i rifiuti”. Dunque, “tutto ciò che viene dalla toilette va direttamente in questo serbatoio di scarico”. A colpire Barbie è anche l’abitudine di molti passeggeri di andare in bagno senza scarpe, visto che il pavimento della toilette – insieme ai cassonetti del velivolo e alle tasche dei sedili – è il luogo più sporco in assoluto dell’aereo. E sulla scatola nera spiega che, in realtà, è arancione: un colore che non è stato scelto a caso, perché consente di individuare il dispositivo con più facilità in caso di incidente aereo.