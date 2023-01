Tensione con la polizia a Roma nel corso del sit-in convocato dagli anarchici contro il 41bis in solidarietà con Alfredo Cospito. I manifestanti sono stati circondati dalla polizia e non è stato consentito loro di lasciare la piazza.

