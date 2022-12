“Il 2022 è stato un anno nero, anno che verrà ricordato per la secca del Po, la tragedia della Marmolada, l’alluvione nelle Marche e la frana dell’isola di Ischia. È l’anno in cui si sono verificati 310 eventi estremi sul territorio nazionale, con una percentuale del 55% in più rispetto al 2021.” con queste parole il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani descrive la situazione climatica che emerge dal rapporto “il clima è già cambiato” dell’Osservatorio CittàClima 2022. Intervista Stefano Ciafani, ingegnere ambientale e presidente nazionale Legambiente