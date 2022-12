Non si fermano le ricerche di Fabio, che da cinque anni cerca il proprietario di quella fede smarrita tra gli scogli di Santa Marinella a Roma. Era il 27 agosto 2017 quando Fabio, il creatore dell’annuncio apparso sui social, durante una giornata trascorsa al mare trovò un oggetto prezioso, una fede nunziale.

“Era in acqua, tra gli scogli, di fronte ai frangiflutti del porto turistico di Santa Marinella”, ha raccontato Fabio facendo partire le ricerche del proprietario con vari appelli su Facebook. “Nelle ricerche passate avevo già trovato una testimone che il giorno prima aveva visto un signore (fascia d’età tra i 50 ed i 70 anni) lamentarsi di essersi appena perso la fede nuziale. L’età presunta del signore che l’ha persa lo fa rientrare nella generazione che potrebbe anche non utilizzare i social, quindi se conoscete qualcuno che frequenta quella zona d’estate chiedetegli se ha perso una fede“.

Nel post ci tiene poi a specificare che consegnerà l’oggetto solamente al reale proprietario, dal momento che le richieste ricevute in merito sono state tante. “Contattatemi scrivendomi il nome della moglie e la data di matrimonio incise sulla fede. La riconsegnerò solo a chi mi fornirà i dati corretti. (So che verrò inondato di richieste come le scorse volte. Per come era posizionata tra le rocce, la fede può essere stata smarrita solo li in quella spiaggia, quindi se l’avete persa a Fregene… mi spiace)”.

Una ricerca che dura ormai da 5 anni e che non ha ancora avuto un risvolto. Fabio non demorde e continua a sperare. Una domanda viene spontanea: siamo proprio sicuri che il proprietario voglia essere trovato? Che l’abbia buttata via “per dimenticare”?