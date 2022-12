“Entriamo nel vivo di questa edizione”, dice chef Locatelli. “Abbiamo dei ragazzi preparatissimi”, ribatte Cannavacciuolo. Ed ecco che chef Barbieri fa una faccia perplessa. “Diciamo sempre le stesse cose. ‘Che classe forte!”. Siamo noi che dobbiamo cambiare, dobbiamo sorprenderli. Facciamo capire che a Masterchef ci sono tantissimi imprevisti. Io me ne vado… Vi mando uno più “temibile” di me”, commenta chef Barbieri. Insomma, uno scambio abbastanza solito in quel di Masterchef. Ma il “colpo di scena” arriva quando, durante una prova con il temutissimo (dai concorrenti) Iginio Massari, Cannavacciuolo tuona: “Ti vedo, nano malefico“. Con chi stava parlando? Con Barbieri, nascosto dietro le quinte (se ancora non avete visto la puntata, sappiate che sta arrivando un piccolo spoiler: Massari sostituisce Barbieri per una prova). A che punto siamo con il cooking show di Sky? Ebbene, la squadra è formata e promette bene. Ovviamente Barbieri non se l’è presa per la battuta di Cannavacciulo, parte di una “dinamica” più che collaudata.