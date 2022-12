Sofia Goggia e quella volta che è finita a casa di Giorgio Armani con una mano sanguinante, la felpa di pile presa all’ospedale e la faccia sconvolta. È la stessa campionessa di sci a rivelare l’aneddoto con una foto pubblicata su Instagram. “Belle le foto di Natale, ma volete mettere con questa, di qualche giorno fa a St. Moritz alle ore 22?”, esordisce nel post la sciatrice alpina e campionessa olimpica nella discesa libera. Per poi continuare: “Se vi dicessi che: dopo una discesa libera di coppa del mondo in cui ho fatto podio rompendomi la mano, un viaggio della speranza a Milano, un’operazione chirurgica con tanto di anestesia generale, io sono entrata in casa di Giorgio Armani – incontrandolo! – esattamente in questo stato, con quel bel pile blu che ho preso da uno stenditoio in ospedale e questa faccia sconvolta e la mano sanguinante, ancora vestita da sci, mi credereste? Probabilmente no. Eppure è la verità!”.

Tutto questo è successo domenica 18 dicembre a Sainkt Moritz, una data che non scorderà facilmente: in quel fatidico weekend è successo di tutto. Al rientro dal suo viaggio a Milano per poter essere operata alla mano in seguito all’infortunio in pista, Sofia si è ritrovata inspiegabilmente a casa del famoso stilista di alta moda Giorgio Armani. Sconvolta ed emozionata allo stesso tempo, la Goggia non ha neanche avuto il tempo di cambiarsi: si è presentata al cospetto di “Re Giorgio” con un pile blu preso in ospedale e la mano ancora sanguinante.