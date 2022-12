“Ieri sera mi ha morso un cane, non vi so dire che razza di cane fosse sappiate solo che ha dei denti che sono dei bisturi”. Sono queste le prime parole pronunciate dalla famosa youtuber Greta Menchi. La 27enne ha pubblicato qualche ora fa alcune Instagram Stories dove racconta quanto le è accaduto nelle scorse ore. “In un secondo mi ha tagliato tutto qua“, ha spiegato indicando la parte sinistra del naso, completamente ricoperta di cerotti. Quindi ricostruisce: “Sono corsa al pronto soccorso perché non riuscivo a capire neanche il danno. Solo che sentivo con la lingua che dietro era tutto aperto. E niente mi hanno suturato dentro, perché di solito per le cose di animali, per il rischio di infezioni non si mettono i punti però a me li hanno messi dentro. E stamattina mi hanno rimandato al Sant’Eugenio per parlare con un chirurgo plastico per capire perché qua – ha detto indicando nuovamente la parte di naso ferita- è tutto aperto e ora vediamo un attimo che mi dicono. Vabbè che ve devo dì, un film la mia vita“.

Cercando poi di sdrammatizzare il forte spavento preso, in una storia scrive: “Poteva andare peggio LOL”. E a conclusione del racconto fa sapere: “Comunque giusto per non far preoccupare le persone, è tutto ok, spero che non mi mettano i punti la fuori. E che comunque poi la cicatrice ci sarà ma grazie al cielo, non so quale angelo custode, non è che il cane ha tirato o strappato via.. È andata bene. Nella follia è andata bene.” Poi, però, Greta è tornata ad aggiornare i suoi follower dicendo: “Mi rimangio tutto quello che ho detto nelle storie precedenti. O per lo meno che non era tutto aperto. Mi hanno ricucito per un’ora e mi hanno messo una cifra di punti“.