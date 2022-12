Sono almeno 38 i morti in Nove stati, di cui 13 nella contea di Erie (New York) che comprende la città di Buffalo, causati dalla tempesta artica che sta attanagliando la maggior parte degli Usa durante queste vacanze di Natale. Alcune delle vittime sono state trovate in auto e altre per strada in mezzo alla neve. Da mercoledì sera gli Stati Uniti sono colpiti da questa tempesta di rara intensità, i cui venti polari hanno provocato abbondanti nevicate soprattutto nella regione dei Grandi laghi. Nel video, le immagini dalla città di Buffalo.