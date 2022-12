Il filmato di una telecamera di sorveglianza mostra l’uomo responsabile della sparatoria, avvenuta venerdì 23 dicembre in un centro culturale curdo di Parigi, mentre entra armato in un negozio di barbiere, pistola in mano, prima di essere sopraffatto da uomini sul retro del locale. Pochi istanti prima, il 69enne aveva aperto il fuoco su diverse persone fuori dal centro culturale della capitale francese, uccidendone tre.