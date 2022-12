Dire che il Festival di Sanremo incomincia il 7 febbraio è una bugia. Il carrozzone è già partito insieme alle immancabili polemiche che ogni anno si trascinano fino alla puntata finale. È di qualche giorno fa infatti il video diventato poi virale che vede protagoniste Anna Oxa e la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo alla finale di Sanremo Giovani. La “first lady” del direttore artistico ha tentato invano di intervistare la cantante per “La vita in diretta”, format per la quale sarà inviata durante il periodo sanremese. Anna Oxa nelle ultime ore ha però deciso di mettere un punto a tutto questo. Attraverso la pagina Facebook “Oxarte”, la sua collaboratrice Milly ha spiegato alcuni retroscena riguardo la decisione di non fermarsi per l’intervista televisiva. “OXARTE INFORMA: È necessario dire che la signora Oxa con Giovanna si erano salutate dandosi anche la mano (non a caso si vede nel video che si tengono per mano). Non ha risposto alla domanda ma ha sorriso. Perché tutti sapevano che non avrebbe fatto interviste (tutti!). Con Amedeus e Giovanna è tutto ok, c’è un bellissimo rapporto. Il ‘caso Nazionale’ di fatto è quello che è stato creato attorno dai soliti. Milly”, si legge nella nota ufficiale.

Il pensiero di Oxarte ha quindi preso forma nei commenti relativi al post: “Pensate se avesse detto qualcosa cosa avrebbero montato. Questo deve far pensare come veicola ‘l’informazione in Italia’ ed è un meccanismo molto pericoloso, perché a volte vengono trattati argomenti importanti (medicina, pandemia, guerra, economia, politica)… Il fatto è che nessuno dice nulla, perché pur di apparire va bene tutto…fortuna che documentiamo tutto! Non dimentichiamo che ha denunciato Rai ed è ancora in causa. Doveva scegliere tra il lavoro e i diritti dell’infortunio. Per anni non l’hanno fatta lavorare per questo“. La polemica si è di fatto chiusa con il caricamento di un video in pagina, della durata di 7 secondi, dove è possibile sentire l’artista salutare tutti dalla Svizzera: “Vi abbraccio tutti, ciao, Anna Oxa“. A corredo del video però una descrizione chiara e precisa: “Vietato modificare e/o personalizzare il contenuto del video di produzione Oxarte. I trasgressori si faranno carico della fattura e del risarcimento danni“. Il Festival di Sanremo 2023, in fondo, è già qui.