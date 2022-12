Ospite dal famoso conduttore statunitense Jimmy Fallon, Jenna Ortega ha rilasciato un’intervista in merito alla serie Netflix del momento, Mercoledì Addams. In particolare, si è parlato dell’iconico balletto diventato un trend a livello mondiale in queste settimane su TikTok, dove in molti si sono cimentati a replicare le mosse della protagonista Mercoledì sulle note della canzone di Lady Gaga Bloody Mary. La scena della quarta puntata è diventata da subito iconica: durante il ballo alla Nevermore High, Mercoledì Addams si presenta con il suo accompagnatore e conquista la pista. Le bastano poche mosse con in sottofondo la canzone dei The Cramps, Goo Goo Muck, per conquistare i suoi fan.

Jimmy Fellon vuole capire esattamente come sono nati quei passi di danza e la risposta di Jenna lascia tutti senza parole: “Due giorni prima delle riprese, Tim viene nel mio camerino e mi dice: ‘Hey Jenna, so che non hai voluto vedere nessun coreografo, e che vuoi coreografare la scena da sola. So che hai tutto sotto controllo, mi fido di te, sarà grandioso!’. Io gli ho detto: ‘Oh yeah, va tutto bene’. E invece non avevo ancora fatto nulla. Tra gli allenamenti di scherma e le lezioni di violoncello, non avevo avuto tempo. Mi sono sentita una scema. Volevo fare tutto da sola, ma io non ho nessuna esperienza in quel campo, non sono una ballerina!”.

E ancora, rivela: “Non ho dormito per due giorni. Ho guardato video di Siouxsie and the Banshees, Denis Lavant in Beau Travail. Ho trovato filmati d’archivio di ragazzi goth che ballavano nelle discoteche negli anni ’80. Lene Lovich. Nina Hagen. E poi, il giorno stesso, ho pensato: ‘Bene, vediamo cosa succede’“. Un’improvvisazione la sua che ha avuto una risonanza mediatica grandissima tanto da far diventare il balletto virale, cosa neanche la stessa Ortega immaginava potesse accadere. Come lei stessa raccont:a “Mi dicevano: ‘Oh, sai, Jenna, questo diventerà un successo su TikTok’. E io ho pensato: ‘Sì, sì, sì, ok, come vuoi’. Ma avevano ragione”.