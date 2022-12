Una lettera inviata a Monza Today per raccontare una bella storia. La storia di Elena, una mamma. La storia di un pandoro che Elena voleva comprare alla figlia Martina. “Il supermercato era abbastanza pieno. Erano da poco passate le 18, questo lo ricordo bene perché è il solito orario in cui passo di lì dopo il lavoro se ho bisogno di comprare qualcosa. Avevo promesso a mia figlia Martina che le avrei portato un pandoro. Sono giorni un po’ particolari per noi perché è il primo Natale che festeggeremo senza il suo papà“, le parole cui inizia il racconto.

Elena si avvicina alla cassa automatica ma la carta di credito non funziona: “Non so per quale motivo ma al momento di pagare la mia carta di credito non ha funzionato. È apparsa quella scritta gigante e anche un po’ imbarazzante “Transazione non approvata””. Elena chiarisce che si trattava di “una cosa piccola” ma non nasconde la tristezza di aver pensato di non poter tornare a casa con il pandoro per Martina. Ed ecco che dietro di lei vede un papà con la figlia “che avrà avuto 6 o 7 anni”: “A quel punto la bimba ha chiesto al papà se non poteva regalarmelo lui il pandoro. Il padre, giustamente, all’istante è rimasto senza parole, poi le ha detto di sì, ma siccome era lei a chiederlo avrebbe dovuto rinunciare alle merendine. Credo il gentile signore volesse insegnare alla figlia il valore dei soldi e di un bel gesto“. Ebbene, la bambina ha rimesso le merendine sullo scaffale e il pandoro è arrivato a destinazione. “Mi piacerebbe ricomprarle simbolicamente quelle merendine e dare una degna fine a questa storia che è molto più natalizia di tutte le vetrine sfarzose con oggetti in vendita, di tutte le decorazioni“, le parole di mamma Elena. Belle da leggere, a pochi giorni dal Natale e non solo.