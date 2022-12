In America sono tutti pazzi per Sabrina Impacciatore. La brillante attrice romana ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori della seconda stagione di “The White Lotus”, la serie tv cult di HBO, scritta e diretta da Mike White, girata interamente in Sicilia. Abbandonato il paradisiaco resort alle Hawaii del primo capitolo, al centro di “The White Lotus” ci sono i segreti e le vicende dei vari ospiti e dipendenti di un prestigioso hotel, nell’arco di una settimana. La Impacciatore interpreta Valentina, la direttrice del White Lotus Taormina, appassionata e dedita al suo lavoro. Pretende la perfezione dal suo staff, ma piano piano, rivelerà anche un tormento interiore, legato alla sua sessualità. La serie è disponibile su Now e in Italia lunedì 19 dicembre c’è attesa su Sky per la settima ed ultima puntata, in onda a distanza di una settimana rispetto all’America. Il colpo di scena finale è in agguato. La popolarità è alle stelle ed è rimbalzata anche in Italia. FqMagazine ha indagato con Amadeus, in occasione della conferenza stampa della Finale di Sanremo Giovani, se la Impacciatore può essere una delle candidate alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2023. Il direttore artistico e conduttore ha così risposto: “Stiamo ragionando su molte cose. Mancano all’appello due co-conduttrici, quelle del giovedì e venerdì. Abbiamo delle belle idee: vediamo se andranno in porto”. Insomma non è un no secco.

Intanto in queste settimane il pubblico americano ha amato molto il personaggio di Valentina. Sabrina Impacciatore ha rivelato che in uno scambio di battute sul set con Jennifer Coolidge, nei panni di Tanya, è saltata fuori una gag totalmente improvvisata, poi diventata virale sul web. “Chi sono?” chiede la Coolidge, vestita di rosa, all’attrice italiana. La risposta è “Peppa Pig”. “Sono Monica Vitti”, ribatte la Coolidge. E pensare che quando ha ricevuto la prima proposta, la Impacciatore ha rifiutato. Poi le è stato consigliato di guardare la prima stagione della serie ed è stato un colpo di fulmine. Alla lavorazione di questa produzione Sabrina Impacciatore è molto legata anche perché quando è stata convocata sul set è morto il padre Enea. Quindi una sfida doppia e una soddisfazione per la madre che l’ha sempre supportata in questo percorso: “Questo ruolo ha aiutato me, ma anche mia madre, dandole gioia nel momento del nostro massimo dolore”, ha dichiarato a Il Corriere della Sera.

L’attrice sta promuovendo la serie andando ospite in alcuni programmi e su tutti al celebre “Jimmy Kimmel Live!”. Durante il talk, ha rivelato che per festeggiare il suo compleanno voleva fare un omaggio al regista delle serie Mike White. Così ad una pasticceria di Taormina ha commissionato una torta con una bandiera italiana e americana con la citazione di un film di David Lynch, il regista preferito di White. Così “Wild at heart” è diventato per errore “White at heart”. Nessuno del set però ha voluto fare la foto con lei: “Non capivo il perché, poi un assistente mi ha fatto notare che la frase sulla torta era razzista. Ma non ne sapevo nulla!”. Poi il ricordo di quando era bambina: “A otto anni sul mio diario ho scritto un giorno diventerò un’attrice e la mia vita sarà da film. Peccato che avevo dimenticato di specificare il genere. Per cui ogni tanto sembra più un film horror”. Gli aneddoti hanno scatenato le risate del conduttore e del pubblico in studio.

“Non puoi nemmeno immaginare cosa sia successo sul set, – ha dichiarato l’attrice al magazine W – durante alcune scene ho sentito che stavo avendo un orgasmo. Sai quando fai sesso e hai il miglior orgasmo? Ho avuto il miglior orgasmo con Mike White, riguardo alla recitazione. In alcune scene è avvenuta la magia e ho sentito di essere qualcun altro, da qualche altra parte. Non avevo alcun controllo. Stavo solo vivendo i sentimenti. Questo è quello che cerco come attrice. Mi dà un senso più profondo nella mia vita”.

La Impacciatore ha iniziato a studiare recitazione giovanissima a 16 anni e la sua avventura nel mondo dello showbusiness è iniziato nel 1990, quando Gianni Boncompagni l’ha inserita nel cast di “Domenica In”, condotto da Gigi Sabani, come ragazza pon pon del Cruciverbone. Lo stesso Boncompagni poi l’ha portata con sé a Mediaset per “Non è la Rai” nel 1993 e su Rai Due tra le protagoniste di “Macao”, condotto da Alba Parietti. Scoppia così la popolarità e arriva l’escalation nel cinema. Il debutto risale nel 1999 con “Il compagno” di Citto Maselli, arrivano poi i registi importanti tra i quali Muccino (“L’ultimo bacio”), Ettore Scola (“Concorrenza sleale”), Mel Gibson (“La passione di Cristo”), Giovanni Verosi (“Manuale d’amore”) e Paolo Virzì (“N – Io e Napoleone”), solo per citarne alcuni. L’attrice ha preso anche parte ad alcuni videoclip musicali da “Io che amo solo te” di Fiorella Mannoia a “Baciami ancora” di Jovanotti. Poi tantissimi altri ruoli fino alla consacrazione internazionale con “The White Lotus”.

Con 10 Emmy Awards portati a casa, la satira sociale targata HBO è la serie più premiata della scorsa stagione televisiva. Il successo della seconda stagione è stato confermato alle nomination per i Golden Globes. Sono quattro infatti le categorie conquistate: “Best Television Limited Series”, Jennifer Coolidge (Tanya) e Aubrey Plaza (Harper) come Migliori attrici non protagoniste in una serie, F. Murray Abraham (Bert Di Grasso) nominato come Miglior attore protagonista. La cerimonia di premiazione dell’80esima edizione dei Golden Globes, si terrà il 10 gennaio al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills. E c’è da scommettere che sul red carpet apparirà anche la nostra Sabrina Impacciatore. “Ti ricordi quando Cenerentola va al ballo? – ha dichiarato sempre a W Magazine – Sono io adesso. Sto ballando con il mio principe e il mio principe è l’America. Voglio restare a questo ballo per sempre”.