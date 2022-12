Ci siamo. Quasi tutto pronto per la finalissima del 23 dicembre ma prima l’appuntamento di Ballando con Le Stelle previsto per stasera 17 dicembre è quello con il ripescaggio. E tra le coppie che potrebbero tornare in gara ci sono Marta Flavi e Simone Arena, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Paola Barale e Roly Maden, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, Dario Cassini e Lucrezia Lando, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina. Proprio su Lorenzo Biagiarelli, Selvaggia Lucarelli che è sua compagna e giurata nel programma di RaiUno, rispondendo alle domande dei suoi follower social ha precisato che non crede ci saranno chances di rientrare in gara: “Avrebbe avuto qualche possibilità con un’altra fidanzata. Chi sarà ripescato per la finale? Senza ombra di dubbio Luisella Costamagna. Poi posso dirvi che i finalisti mi sono tutti simpatici, tranne uno”. Insomma, secondo la giornalista il cuoco ha pagato il fatto di essere il suo compagno e continuerà ad accadere anche stasera, in occasione della semifinale.