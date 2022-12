Su Reddit, dove ha raccontato la sua storia, si chiama MaxineLu7 e ha 26 anni. “Sono io la stronza?”, si domanda. Che cosa le è accaduto? Ebbene, il fidanzato l’ha lasciata dopo aver scoperto che si è sottoposta a due interventi di chirurgia estetica e lo ha fatto dicendole che “nessun uomo vero starebbe con una donna rifatta“. I due stavano insieme da quattro mesi, spiega MaxineLu7, quando lei ha detto al fidanzato dei due interventi subiti e lui non ci ha visto più: dopo aver messo a soqquadro la stanza dove si trovavano, le ha detto di dover “riconsiderare la storia”. “Quando avevo 22 anni mi sono sottoposta a un’operazione al naso dopo aver subito diverse fratture da bambina. L’hanno dopo ho deciso di aumentare le dimensioni del mio seno: mi faceva sentire insicura rispetto al mio corpo e così ho deciso di farlo”, si legge nel post della 26enne. MaxineLu7 spiega che una sera, mentre si trovava con il fidanzato sul divano, ha iniziato a scorrere Instagram e si è imbattuta in una sua ex compagna di classe che aveva evidentemente fatto un’operazione al seno. “Che volgarità”, avrebbe commentato il compagno. A quel punto si sarebbe messo a dire che nessun uomo apprezzava realmente le donne non naturali. Da lì la lite, con lui che se n’è andato di casa per scriverle poi di essere rimasto male: secondo lui, avrebbe dovuto essere messo al corrente degli interventi fin dal primo appuntamento. “Menomale che non lo hai sposato”, “Averti detto che avrebbe dovuto saperlo sin dal primo appuntamento lo rende così infatile”, “Non può certamente giudicare le tue scelte”, “Misogino”, alcuni dei tantissimi commenti al post.