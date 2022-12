Travolta e uccisa mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con la madre. È morta così, investita da un’auto nei pressi di un semaforo pedonale, una bambina di 12 anni a Poggio a Caiano, nel Pratese, il 16 dicembre. Mamma e figlia, di origini cinesi, sono rimaste incastrate sotto al veicolo. Immediato l’intervento delle ambulanze e dei vigili del fuoco di Prato, avvertiti dalle numerose chiamate dei passanti. I pompieri sono riusciti a liberarle, ma le condizioni della 12enne sono apparse subito molto gravi: ogni tentativo di rianimarla è risultato inutile e i medici del 118 sono stati costretti a dichiararne il decesso. La madre è stata trasportata all’ospedale di Prato in codice rosso, dove ora si ora ricoverata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17. La dinamica è attualmente al vaglio della Polizia municipale. A investire le due donne è stata una signora anziana con i nipoti a bordo, alla guida di una panda bianca. La donna, risultata negativa all’alcoltest, si è subito fermata ed è scesa dall’auto in stato di choc, dopo essersi resa conto della tragedia. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto dalla polizia municipale, riportate da La Nazione, la macchina non andava particolarmente veloce. L’attraversamento si trova, infatti, in prossimità di una svolta a destra: è lì che la signora ha travolto madre e figlia.