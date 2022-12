Ad Aviano, in Friuli-Venezia Giulia, una donna di 86 anni è morta dopo essere stata investita dalle fiamme della stufa. L’allarme è stato dato dalla badante della donna che, quando è rientrata a casa, ha trovato l’anziana sul pavimento. Il corpo della donna, da quanto si apprende, presentava diverse ustioni.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la donna aveva difficoltà a muoversi e si era avvicinata alla stufa, probabilmente per riscaldarsi, ma è stata avvolta dalle fiamme. Quando i Vigili del fuoco sono arrivati sul posto, non è stato trovato alcun incendio ed hanno rinvenuto il corpo della donna davanti alla stufa. Ma il fumo e la temperatura presenti nell’appartamento inducono gli inquirenti a pensare che si tratti di un incidente domestico. Per far luce sulla vicenda bisognerà aspettare i risultati dell’autopsia, prevista per sabato 17 dicembre.