Sono ore di paura e apprensione per Bajrakitiyabha. La principessa, primogenita ed erede al trono di Thailandia, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale per problemi cardiaci dopo esser collassata mentre allenava i suoi cani. Lo ha comunicato l’Ufficio della casa reale, aggiungendo che la principessa ha “perso i sensi” mentre stava addestrando i suoi cani vicino al parco nazionale di Khao Yai, circa 200 km a nord-est di Bangkok. Bajrakitiyabha è stata trasporta in elicottero all’ospedale Chulalongkorn di Bangkok dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto: il tono dei comunicati appare però greve, e la popolazione è stata incoraggiata a pregare due volte al giorno nella speranza che sia di buon auspicio per la salute di Bajrakitiyabha. A oltre 24 ore dall’incidente, da palazzo non sono stati rilasciati aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni: secondo la Bbc, potrebbero essere più gravi di quanto viene detto.

Bajrakitiyabha è figlia della principessa Soamsawali, prima moglie di re Vajiralongkorn. Nata dal primo matrimonio (seguito da altri tre, per un totale di sette figli di cui quattro figli maschi diseredati) di re Vajiralongkorn, è considerata una potenziale erede al trono sotto forma di reggente, dato che l’ultimogenito del re e primo in linea di successione, il 17enne Dipangkorn, è affetto da una grave forma di autismo. Alto ufficiale della guardia personale del sovrano, la 44enne ha conseguito due master negli Stati Uniti e fra il 2012 e il 2014 è stata ambasciatore in Austria. E’ un’entusiasta del fitness e una sostenitrice di una riforma penale in Thailandia, con particolare attenzione alle condizioni delle donne detenute. Salito al trono nel 2016, suo padre non ha ancora indicato chi sarà il successore: Bajrakitiyabha è una dei tre figli del sovrano con un titolo formale, condizione necessaria per essere scelti come erede al trono, e molti la considerano la più adatta.