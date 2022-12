Gli utenti chiedono, Whatsapp non si tira indietro. A fronte dell’insistente domanda dei clienti, sembra che la nota app di messaggistica, di proprietà di Meta, stia lavorando a un aggiornamento su privacy e sicurezza. Un tema molto caro all’azienda di Zuckenberg che, fin da novembre 2020, ha sviluppato diverse opzioni che potessero permettere agli iscritti di distinguere i messaggi permanenti da quelli effimeri, della durata di un giorno, una settimana o tre mesi. Stando a WABetaInfo (portale che, di solito, fornisce le novità sulla piattaforma), l’azienda starebbe per introdurre dei messaggi che scompaiono alla prima visualizzazione, sul modello delle immagini e dei video inviati in chat. Una funzione disponibile, al momento solo nella versione beta 2.22.25.20 per Android che, però, dovrebbe approdare presto sugli altri dispositivi.

Le novità di Whatsapp – Gli sviluppatori hanno già scoperto le carte in tavola: i nuovi messaggi saranno sicuri e molto riservati. Niente screenshot, né possibilità di inoltrarli a contatti terzi per evitare, inoltre, la diffusione di contenuti spam. Ancora da capire se sarà possibile registrare lo schermo, questione sicuramente già sottoposta all’attenzione dei programmatori. Medesimo dubbio per la funzione “copia”. Tutto lascia pensare a un divieto di utilizzarla ma, in ogni, caso, non darebbe la certezza che il messaggio sia stato scritto da una persona precisa e non creato appositamente o riscritto. Al momento la notizia è ufficiosa e non esiste una data di rilascio dell’aggiornamento che, probabilmente, sarà lanciato all’inizio o durante l’anno nuovo. Un passo in avanti notevole se si pensa che, da quando Mark Zuckenberg ne ha rilevato la proprietà, Whatsapp è stata spesso additata e criticata per la scarsa attenzione alla privacy e ai dati degli utenti, condivisi anche con altre piattaforme rivali. I messaggi che si autodistruggono dopo la lettura sono, quindi, un tentativo di lasciarsi alle spalle il passato, fidelizzare gli utenti ascoltando le loro richieste e affermare la serietà di Meta, proprietaria anche di Facebook e Instagram.

Instagram al passo con i tempi – Il mercato premia la legge del più forte. E, nonostante l’enorme successo, il team di Instagram lavora costantemente per migliorare l’applicazione. Nelle scorse ore, infatti, è stata annunciata una nuova funzione: le “Note”. L’obiettivo? Condividere i propri pensieri con gli amici attraverso brevi post di testo ed emoji, con un limite di 60 caratteri. Per pubblicare una nota, basterà andare nei direct e selezionare le persone desiderate. Il breve messaggio apparirà loro nella parte superiore della schermata per 24 ore, mentre le eventuali risposte giungeranno come messaggi diretti. Un modo semplice e immediato per avviare conversazioni che, a detta degli sviluppatori, è stato particolarmente apprezzato nel periodo di test. E non finisce qui. Instagram sta lavorando anche a una condivisione più semplice delle storie e alla funzionalità “Candid”. Sul modello di Be Real, nuovo social che sta spopolando soprattutto tra i giovani, sarà possibile catturare e pubblicare i propri “momenti”, che saranno visibili solo a coloro che condivideranno le loro istantanee. Tra le novità, infine, i Profili di Gruppo (che consentiranno di condividere post e storie in un profilo dedicato con gli amici) e le Raccolte collaborative (pensate per permettere alle persone di salvare i post in uno spazio di interessi comuni con alcuni amici).