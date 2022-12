Le foto di Ilary Blasi con il nuovo compagno Bastian Muller hanno fatto ormai il giro della Rete, soprattutto dopo il lungo ponte dell’Immacolata che i due hanno trascorso insieme sulle nevi di Saint Moritz. E le immagini non sono sfuggite nemmeno a Claudia Aquino, modella tedesca che al settimanale Novella 2000 ha raccontato non solo di essere l’ex fidanzata di Bastian, ma ha anche rivelato alcuni dettagli inediti sulla loro relazione e sul suo flirt con l’ex moglie di Totti.

La ragazza ha spiegato di aver conosciuto Muller nel bar di un albergo a Francoforte, in Germania, di proprietà di un amico comune: “Bastian si è avvicinato a me chiedendo il mio numero di telefono per un suo amico, poi però, guardandomi bene, si è reso conto che gli piacevo e, dunque, il numero l’ha tenuto per sé. Ci siamo frequentati per due mesi – ha ricordato -. Ci stavamo conoscendo: siamo usciti spesso a cena, siamo andati al cinema, sono stata più volte a casa sua a Gelnhausen, che si trova a trenta minuti da Francoforte. Lui mi diceva sempre che io sono una donna davvero top, che ho una presenza ‘troppo figa’. Ogni volta che entrava con me in qualche bar, vedeva come ci guardavano e questo gli piaceva, credo”.

Quindi non ha nascosto la sua delusione per quella che lei credeva essere una storia d’amore: “Siamo usciti insieme, di venerdì sera, assieme ad altri amici. Poi siamo andati a casa sua, è successo quello che succede quando due persone stanno bene insieme e si vogliono bene. La mattina dopo lui mi ha detto che io ero fredda. Ma era lui che aveva un comportamento strano. Da lì abbiamo smesso di sentirci e poi ho visto le sue foto con Ilary Blasi. Ma già prima avevo la sensazione che c’era qualcosa che non andasse. Una persona di trentasei anni non dovrebbe comportarsi così”.