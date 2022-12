“Il conforto e la forza che mi ha dato Gianluca Vialli durante la malattia non li scorderò mai, spero un giorno di riuscire a sdebitarmi per quello che ha fatto per me. Forza Gianluca siamo tutti con te!”. Così Fedez ha commentato su Twitter l’annuncio del capo delegazione della Nazionale che, nel pomeriggio del 14 dicembre e attraverso il sito della Figc, ha comunicato la sua decisione di lasciare per un po’ gli impegni con gli Azzurri: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”, le parole di Vialli. E Fedez ha parlato del legame con l’ex calciatore e ct anche su Instagram: “Mi ha dato una forza che nessuno è riuscito a darmi… Voglio fargli un grande in bocca al lupo, mandiamo energie positive a Gianluca”.

Lo scorso marzo, Fedez aveva ringraziato Vialli per la vicinanza dopo la diagnosi di tumore endocrino al pancreas e l’operazione al San Raffaele di Milano: “Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno poi una telefonata prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore”.