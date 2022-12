Lutto per Enzo Salvi: è morto il padre Tony. È stato lo stesso attore comico, celebre per i suoi ruoli nei cinepanettoni natalizi, a dare la notizia con un toccante post pubblicato sui social: “Ciao papà mio. Te ne sei andato all’improvviso, senza di te non so se ce la farò“, ha scritto. Nato a Ostia nel 1936, Tony Salvi aveva 86 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza arrivati tra i commenti al suo post, non solo da parte dei fan ma anche di amici e colleghi. Come Sandra Milo: “Enzo, non trovo parole adatte per esprimerti il mio dispiacere se non dicendoti che ti sono sinceramente vicina in questo momento così doloroso della tua vita. Proprio oggi ti ho visto al tg ritirare un riconoscimento mentre parlavi di Peggy ed ero così felice per te e ora apprendere questa notizia lascia spiazzati… Ti conosco e so quanto sei profondamente legato alla tua famiglia e quanto sia grande l’amore che nutri per i tuoi genitori”, ha scritto. Anche Paolo Conticini, compagno di tante avventure cinematografiche, gli ha fatto le sue condoglianze: “Amico mio ti sono vicino”. E Ricky Tognazzi: “Comprendo il tuo dolore Enzo”.

