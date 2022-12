Attimi di panico durante il concerto di Natale di Patti LaBelle a Milwaukee, nel Wisconsin, Usa. La cantante statunitense aveva appena finito di cantare uno dei brani in scaletta e stava intrattenendo il pubblico quando si è trovata circondata, letteralmente, dagli agenti della sicurezza che le hanno prima intimato di lasciare il palco e poi l’hanno portata via di forza. L’artista, incredula e spiazzata da quanto stava accadendo, ha provato ad opporsi gridando “ma perché?“. E così è arrivata la notizia: “Bisogna evacuare il teatro per un allarme bomba”. In sala si è scatenato il panico tra i 2500 spettatori presenti: le forze di polizia hanno subito provveduto a gestire le procedure di evacuazione, quindi hanno perquisito il teatro scoprendo così che in realtà si trattava di un falso allarme. Dopo lo spavento, LaBelle dovrà ora riprogrammare il suo spettacolo.