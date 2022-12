Ospite al talk Programma martedì 13 dicembre è l’attore Nicolas Maupas, amatissimo in “Mare Fuori”, protagonista della nuova serie Netflix “Odio il Natale” con Pilar Fogliati. In diretta streaming con Claudia Rossi e Andrea Conti, Nicolas racconterà tutti i suoi impegni professionali tra cinema e tv. L’appuntamento è alle 17 su Facebook e YouTube di FqMagazine e Il Fatto quotidiano. L’intervista poi proseguirà con le domande degli spettatori su Instagram di FqMagazine dalle 17.30.

Nicolas è uno dei protagonisti che ruotano attorno alla Fogliati, che interpreta Gianna. Una infermiera che fa una promessa alla sua famiglia: alla cena della vigilia arriverà accompagnata da un fidanzato. Ma l’uomo in realtà non esiste. La protagonista avrà 24 giorni per trovarne uno. E qui entra in gioco anche Davide (Nicola Maupas) che sembra avere tutte le carte in regola ma…