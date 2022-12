“Quello del Pos è un problema che deve definire l’Unione Europea. Può darsi che dica che va bene 60 euro, può darsi che dica 40 o 30”. Così il capogruppo dei Deputati di Fratelli d’Italia Tommasi Foti, al termine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Dunque sulla soglia al di sotto della quale i commercianti non dovranno pagare multe, il governo e la maggioranza prendono tempo, dopo le critiche arrivate, tra gli altri, da Bankitalia durante le audizioni parlamentari sulla manovra.

Bankitalia ha sottolineato come l’utilizzo del Pos e un tetto basso al tetto del contate siano strumenti utili al contrasto della criminalità. Ha prodotto inoltre uno studio nel quale si mostra come l’uso del contante abbia costi per i commercianti, maggiori delle commissioni sull’uso di carte e bancomat. Ma la Lega, con i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, difende le misure. “La decisione è presa e la manteniamo” afferma Romeo. “Difendiamo la misura, il limite non è un dogma”, aggiunge Molinari, anche se poco prima il presidente dei Deputati Lega aveva garantito che la soglia rimarrà “quella dei 60 euro”