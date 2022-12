“Abbiamo tutti espresso, me compreso, la nostra completa solidarietà e condanniamo tutte le forme di minacce che sono inaccettabili. Credo che chi è al governo ha uno strumento per evitare che la rabbia delle persone aumenti: rispondere ai bisogni delle persone, governino”. Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini al termine dell’incontro tra i sindacati e il governo sulla manovra, condannando le minacce arrivate alla premier e a sua figlia. “Se uno non arriva alla fine del mese – ha poi aggiunto – bisogna mettergli in tasca i soldi e anziché portare il contante a 5000mila euro è meglio che mettano il contante a chi non ce l’ha. Questo è il modo per risolvere i problemi delle persone. Ma se continuano ad aiutare quelli evadono il fisco o ad aumentare la flat tax per redditi che sono già alti e gli altri continuano a pagare per tutti non solo continuerà ad aumentare la rabbia, ma noi scenderemo ancor più in piazza e diminuirà anche il consenso per il governo”.