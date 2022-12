Il Marocco torna agli ottavi di finale di un mondiale dopo 36 anni. I nordafricani hanno battuto 2 a 1 il Canada (già eliminato) e si sono qualificati come prima del girone F a quota 7 punti, davanti a Croazia e Belgio (che non vanno oltre lo 0-0 nella loro sfida). A Milano molti tifosi si sono radunati in piazza Gae Gaulenti e al fischio finale non hanno trattenuto la gioia