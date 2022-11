Sono numerosi i premi ricevuti dalla band dei record: i Måneskin. Ma numerose sono anche le provocazioni e le foto audaci a cui ci hanno abituati da sempre, ultima tra tutte una serie di immagini pubblicate sul loro profilo Instagram dove è possibile vedere, in una Victoria mezza nuda seduta sul water, e, nell’altra, Damiano in mutande sul palco. Il loro pazzesco tour prosegue a gonfie vele e dopo aver vinto il premio all’American Musica Awards, uno dei riconoscimenti più importanti per la discografia americana, attendono con ansia l’importante notte dei Grammy. Nel mentre, però, si lasciano andare a un po’ di relax e perché no, anche qualche scatto ‘particolare’ da pubblicare sui propri canali social.

A lasciare il segno questa volta è la giovanissima chitarrista romana, Victoria la quale ha sempre abituato i suoi fans a farsi vedere semi nuda durante i concerti. Questa volta ha però deciso di mostrarsi in un momento più ‘intimo’. Eccola allora seduta sul water mezza nuda, a fare da cornice solo qualche scatolone e un vecchio quadro poggiato a terra mentre con i pantaloni abbassati sfoggia un grosso sorriso. Un gesto che sembra voler sdoganare un momento intimo ma comune nella vita di ognuno di noi che spesso e volentieri viene visto come un tabù.

A seguire c’è poi l’immagine del frontman della band Damiano, rigorosamente in mutande bianche e calzini abbinati intento a fare un inchino al suo pubblico mentre si trova su un palcoscenico. Non si può certo dire che i Måneskin non siano una band che non si mette a nudo davanti ai propri followers. Letteralmente.