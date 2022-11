Hailey Bieber non sta aspettando un bambino. La modella americana, che ha lavorato per marchi del calibro di Tommy Hilfiger, Guess e Versace, ha smentito tutte le voci sulla sua gravidanza. Sussurri alimentati dalla silohuette un po’ appesantita stata catturata dagli obiettivo dei fotografi nelle ultime settimane. C’è, invece, un problema di salute. “Una cisti ovarica delle dimensioni di una mela“. Arrivata al traguardo dei 26 anni, figlia dell’attore Stephen Baldwin e nipote del più celebre Alec, sposata con il cantante Justin Bieber, Hailey ha voluto condividere con i suoi follower di Instagram (sono ben 49 milioni) un aggiornamento sul suo stato di salute. Con la massima sincerità, così come ha fatto il marito qualche mese fa. Il 2022 non è un anno felice, sotto questo profilo, per la coppia.

Che cosa ha raccontato la modella? Che “la ciste è dolorosa e mi scatena nausea, gonfiore, crampi e aumenta la mia fragilità emotiva”. Ha anche rivelato di averne sofferto già in passato. Ha anche condiviso sul social una foto dove mostra la pancia. Ma ha deluso le aspettative di un prossimo, lieto evento. Ha ribadito: “Purtroppo no, non sto aspettando un bimbo”. Qual è il suo problema medico? “Non ho l’endometriosi o la Pcos (la sindrome dell’ovaio policistico, ndr) ma ho avuto una cisti ovarica un paio di volte e non è mai divertente”.

Poi prosegue: “Sono sicuro che molti di voi possano capire e provare empatia per me”. Spiega anche i dettagli, appoggiandosi alla Rete con le sue pagine più accreditate: “Il sito web del Nhs (il servizio sanitario nazionale, ndr) dice che le cisti ovariche sono sacche piene di liquido che sono molto comuni e di solito non causano alcun sintomo. La stragrande maggioranza non è cancerosa e la maggior parte si presenta naturalmente e va via in pochi mesi, senza bisogno di alcun trattamento”. Possono esserci dei rischi? Sì: possono verificarsi se la cisti si dovesse rompere, oppure è molto grande o ancora blocca l’afflusso di sangue alle ovaie. In questi casi può causare dolore pelvico, gonfiore e cicli abbondanti o irregolari”.

Sia Hailey, sia il marito sono stati sempre estremamente onesti con i loro fan sui loro problemi di salute. Lei ha rivelato anche di aver sofferto all’inizio del 2022 di sintomi simili a un ictus, scatenati da un piccolo coagulo di sangue nel cervello: aveva gravi difficoltà a battere le palpebre. A giugno Justin ha spiegato che gli era stata diagnosticata una rara condizione chiamata sindrome di Ramsay Hunt. Gli ha provocato la paralisi completa del lato destro del viso, costringendolo a cancellare le esibizioni. “È una cosa maledettamente seria”, ha commentato in quel momento. E ha aggiunto: “Vorrei che non fosse così, ma ovviamente il mio corpo mi sta dicendo che devo rallentare”. Tutte queste avversità non hanno fiaccato il loro rapporto. Anzi: sono state in grado di consolidare il legame che unisce questa coppia, più che mai affiatata, complice e solidale. Un amico di entrambi ha spiegato ai media “Hailey è stata vicina a Justin, così come lui l’ha sostenuta con i suoi problemi di salute. Questo li ha resi indistruttibili”. E ha aggiunto: “Sono destinati a restare insieme per sempre”.