Classe 1970, nata a Roma da genitori aristocratici, Samantha De Grenet nota showgirl, conduttrice e modella italiana, torna in televisione per parlare della sua malattia. Ha deciso di farlo proprio nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, dove già più di due anni fa aveva raccontato di quel brutto male arrivato come un fulmine a ciel sereno. Dopo numerosi controlli e periodi trascorsi tra alti e bassi, la showgirl racconta di aver finalmente superato il momento peggiore: “Dal punto di vista psicologico ho accettato il cambiamento e anche il mio corpo che è diverso da quello che avevo prima. Va bene così, nascondo il difetto e vado avanti. Oggi mi guardo e mi va bene quello che vedo. Ho fatto pace con me stessa”. Tuttavia, Samantha non ha ancora finito la sua lotta contro la malattia, le restano altri due anni di terapia da affrontare: “Quando si parla di tumore si racconta la malattia e quello che fisicamente accade perché visibile. Quello di cui non si parla è tutta la parte psicologica che è difficile da spiegare”, ha confidato.

Lei ha imparato col tempo ad accettarsi, notare come il suo corpo sia cambiato dopo l’operazione e nascondere il difetto valorizzando la sue parti migliori: “Ci sono dei momenti in cui il corpo cambia così come il modo di affrontare la vita. Non ti riconosci, non ti accetti e le persone che sono accanto a te subiscono i tuoi sbalzi di umore anche se cerchi in tutti i modi di nasconderle. Quindi ti chiudi in bagno a piangere e poi vai avanti. Ti rendi conto che sei una persona estremamente fortunata perché hai delle persone accanto che ti amano e che ti aiutano a superare la malattia insieme a tutti quei disagi che vengono dopo. Ci sono tante donne che non hanno questa fortuna, affrontano la malattia da sole perché abbandonate dalle persone che non sanno gestire questa cosa”. E ancora: “Mi sono nascosta dai miei genitori perché non volevo farli soffrire. Ho detto loro ciò che mi stava accadendo in maniera molto leggera. Ma non è stata una passeggiata”, ha detto a Silvia Toffanin.

La showgirl ha sempre palesato il suo sostegno e l’importanza per la prevenzione. A Ok, salute e benessere aveva detto che la prevenzione rappresentava una delle maggiori priorità nella sua vita e difatti non ha mai saltato una visita di controllo tranne nel 2017, anno della sua partecipazione a L’isola dei famosi. Una dimenticanza a cui però non ha prestato molta attenzione. L’8 luglio 2018 quando durante un weekend al mare con suo marito sente qualcosa di strano nella parte alta del seno destro, come un nocciolo e quella che doveva essere una semplice giornata di relax si è subito trasformata in un momento difficile da dimenticare per Samantha.

Il giorno dopo, durante la visita di controllo, la sua senologa senza giri di parole e con grande fermezza le ha comunicato la presenza di un tumore e che doveva operarsi subito. Uscita dallo studio medico Samantha scoppia in lacrime, il suo unico pensiero in quel momento era il figlio Brando e come avrebbe potuto dargli la notizia e coinvolgerlo in tutto ciò che l’aspettava. Con grande coraggio racconta tutto al marito e ai genitori e con la forza data dall’affetto dei suoi cari affronta l’operazione. Un’operazione delicata, chiamata quadrantectomia, che punta a distruggere la massa tumorale senza però essere troppo demolitivo dal momento che viene asportata solo una porzione di seno. Un intervento ideato dal noto professor Umberto Veronesi. Adesso, nonostante abbia di fronte a se ancora due anni di terapia è sicura di poter affrontare al meglio tutte le avversità grazie al sostegno e l’amore che le danno quotidianamente suo marito Luca Barbato e l’amore della sua vita, il figlio Brando, ospite in studio a sorpresa.