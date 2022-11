Bandiere, cori e caroselli di auto e persone per le vie del centro. I tifosi del Marocco sono scesi in strada, a Milano, per festeggiare la vittoria per 2 a 0 contro il Belgio, considerata una delle squadre più forti che partecipano ai Mondiali di calcio in Qatar. Festeggiamenti, con musica e cori, anche in piazza Duomo.

Video TikTok