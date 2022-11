Il Brasile deve fare a meno del suo capitano Neymar almeno fino alla seconda fase dei Mondiali in Qatar. La stella, il numero 10 verdeoro, è uscito massacrato dalla partita d’esordio contro la Serbia. La foto della sua caviglia gonfia ha fatto il giro del mondo, le cure forse gli consentiranno di rientrare in tempo. Intanto però il ct brasiliano Tite è andato all’attacco della classe arbitrale: “Se vogliamo premiare lo spettacolo, dobbiamo stare attenti, soprattutto nei riguardi delle grandi star”. Su Neymar “c’è un susseguirsi di falli, questo è un dato di fatto, e deve essere proibito“, ha aggiunto Tite.

Durante Brasile-Serbia i numeri confermano la teoria del ct brasiliano: Neymar in meno di 80 minuti di gioco ha subito 9 falli sui 12 totali commessi dai serbi. Significa un fallo ogni 9 minuti, di cui 4 avvenuti molto lontano dalla porta avversaria. E’ quasi normale che a un certo punto la caviglia del 10 brasiliano sia andata ko. E Neymar è purtroppo abituato: anche nel Mondiale di casa, 8 anni fa, fu costretto a lasciare la squadra dopo aver rimediato la rottura della terza vertebra lombare nella sfida contro la Colombia.

Tite in ogni caso spera di recuperarlo in tempo: “Credo che Neymar e Danilo giocheranno ancora nel Mondiale. Dal punto di vista medico, clinico, non posso parlare, ma ho le parole dei medici. Credo che li useremo ancora nella coppa”. Nel frattempo il Brasile in attacco è coperto: “Altri giocatori stanno emergendo in modo impressionante. Presto ci sarà una finta di Antony, un assist di Vinicius, una giocata di Richarlison, un colpo di testa di Pedro, Gabriel Jesus stava per segnare un gol nella ripresa. Hanno questa capacità creativa. Rodrygo corre come se avesse la palla attaccata al piede”, ha detto il tecnico.

Tornando sull’infortunio di Neymar, il ct della Seleçao ha detto: “Era infortunato, ma non me ne sono accorto. Le informazioni non sono arrivate e ha cercato di rimanere in partita fino al momento in cui è caduto e ha detto di essersi fatto male alla caviglia. Già da undici minuti aveva male, aveva subito un colpo duro“. Neymar sta lavorando “24 ore al giorno” per cercare di riprendersi dall’infortunio alla caviglia, ha detto a sua volta Marquinhos presente in conferenza al fianco di Tite. “Dorme in fisioterapia, 24 ore al giorno”, ha detto Marquinhos. “Questo dimostra quanto voglia tornare con noi”. Marquinhos ha detto che Neymar si sentiva giù dopo l’infortunio ma ora è più ottimista: “Lo vedo molto bene e fiducioso sul ritorno”, ha detto il difensore.