Follia in campo in Turchia, durante il match Goztepe-Altay. Un uomo ha fatto irruzione in campo nel corso della partita e si è indirizzato a tutta velocità verso il portiere Ozan Evrim Ozenc e lo ha colpito due volte di spalle con il bastone della bandierina del calcio d’angolo. L’uomo è stato poi immobilizzato dagli altri calciatori