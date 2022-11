La notizia di Jonnie Irwin, il celebre conduttore britannico che ha recentemente rivelato di avere un tumore terminale, ha scosso il mondo dello spettacolo. E adesso ecco un altro fatto che rende tutto ancora più doloroso. Pare che la Freeform Productions – la compagnia di produzione di ‘A Place In The Sun‘ – lo abbia licenziato. “Quando le persone scoprono che hai il cancro, ti cancellano – ha raccontato il presentatore tv in un’intervista al Sun -. Sì, sono al quarto stadio ed è terminale, ma non sono ancora morto, quindi lasciatemi vivere la mia vita finché posso”. Poi ha aggiunto: “Non appena ho detto ai produttori di ‘A Place In The Sun‘ della mia diagnosi, mi hanno pagato per il resto della stagione, ma non mi hanno rinnovato il contratto, pur sapendo che volevo andare avanti. Questo mi ha fatto male e mi ha spezzato il cuore. Mi sento enormemente deluso e ora non riesco più nemmeno a guardare la trasmissione”.

Infine ha concluso: “Lavorare è davvero importante per me, mi impedisce anche di pensare al cancro. Ma da ‘A Place In The Sun‘ non ho avuto il sostegno che pensavo. Ho detto loro che volevo lavorare e quando ho detto che potevo procurarmi le attestazioni dei medici e del mio oncologo che ero idoneo a lavorare, loro mi hanno detto ‘non vuoi realmente seguire quella strada, vero?’. Nel giro di due settimane c’era un altro al mio posto in tv, mi hanno messo da parte per qualcuno più sano e questo ha influito sulla mia salute mentale, come se il cancro non fosse già abbastanza grave”.

Come riportato dalla testata britannica, la Freeform ha spiegato: “Nulla è stato lasciato irrisolto nel tentativo di consentire a Jonnie di continuare le sue riprese internazionali con noi durante il Covid. Tuttavia la società di produzione non è in grado di garantire un’adeguata copertura assicurativa per Jonnie. Ovviamente capiamo quanto questo debba essere frustrante per lui in questo momento così difficile. Per noi è stato una parte importantissima del programma, per ben 18 anni e tutti noi siamo profondamente addolorati per la sua diagnosi“. Neanche 10 giorni fa, il presentatore, 49 anni, aveva dichiarato al settimanale Hello: “Ho un tumore terminale. Non so quanto mi resta da vivere, ma cerco di rimanere positivo”. Queste le parole di Irwin, padre di tre figli, il quale aveva raccontato di essere a conoscenza già da anni della malattia. All’inizio gli avevano dato solo 6 mesi di vita, poi grazie ad alcune cure la sua speranza di vita si è allungata ma non sa per quanto ancora: “I miei figli cresceranno senza di me, questo mi spezza il cuore“, le sue drammatiche parole.