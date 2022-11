Non aveva affatto cercato un posto tranquillo per schiacciare un pisolino, come in molti hanno scritto sui social nel tentativo di fare battute ironiche. Il cinghiale trovato accasciato su uno zerbino davanti a un appartamento di via Poligono a Quezzi, Genova, era in agonia.

La foto dell’animale che sembrava addormentato ha fatto il giro social. L’ungulato era stato portato via, narcotizzato, il 23 novembre. Oggi, 25 novembre, si apprende da Liguria Oggi che il cinghiale aveva cercato rifugio perché gravemente ferito, forse investito da un camion o caduto da una considerevole altezza. Il servizio veterinario della Asl 3 ha fatto sapere che l’animale aveva numerosi traumi. Era stato subito chiaro alle guardie regionali, intervenute per il recupero, che l’animale fosse “poco reattivo”. Il cinghiale è morto e la sua carcassa si trova presso la Asl 3 per essere sottoposta al test della peste suina. Resta da capire come abbia fatto l’animale ad entrare nel palazzo.