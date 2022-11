Noemi Bocchi ha brillato, letteralmente, a Dubai. La nuova fidanzata di Francesco Totti è stata la protagonista indiscussa della loro prima uscita ufficiale come coppia dopo la tormentata fine del matrimonio dell’ex capitano della Roma con Ilary Blasi. E ora il settimanale Chi rivela ulteriori dettagli circa i preziosi gioielli che la 34enne ha sfoggiato in occasione del red carpet dei Globe Soccer Awards. In particolare, nel mirino è finito l’anello con diamante da ben cinque carati a forma di cuore ben visibile sul suo anulare: “L’anello – si legge su Chi – è apparso su una storia Instagram della Bocchi. Dal tag siamo risaliti alla catena di negozi in cui l’anello sarebbe stato acquistato”. Neanche a dirlo, la gioielleria in questione sarebbe la stessa in cui il Pupone andava a comprare i regali a Ilary Blasi. E, secondo una testimonianza raccolta dal settimanale di Alfonso Signorini, “l’ordine dell’anello risalirebbe a dicembre di un anno fa. Prima, quindi, rispetto alla data fornita da Totti” per l’inizio della sua storia con Noemi.

Secondo Chi le tempistiche temporali raccontate da Francesco hanno “dell’incredibile” perché in “soli otto mesi Totti è riuscito nell’ordine: a rompere con Ilary dopo vent’anni di matrimonio, a trovare una casa fra Roma nord e il centro dove andare a vivere con Noemi; a festeggiare il compleanno e quello del figlio Cristian con la Bocchi e, adesso, a debuttare sul red carpet dei Globe Soccer Awards”. Ma, nel mirino del sempre attento settimanale di Signorini, è finito anche il resto del look sfoggiato da Noemi a Dubai: un tubino nero elegantissimo di Yves Saint Laurent da 3.500 euro, un bracciare Cartier da 8 mila e un collier il cui valore non è noto.