Massimo Ferrero ha rilasciato la prima intervista dopo il carcere a Francesca Fagnani. E stasera 23 novembre lo vedremo quindi a Belve su RaiDue. Cosa è accaduto tra Il Viperetta e la Belva Fagnani? Di tutto. Lo anticipa Davide Maggio: “A Marassi mi insultano, perché ho detto che il loro inno non era bello, era bello invece quello della Roma e i tifosi hanno cominciato a insultarmi”, ha detto a proposito della Sampdoria per poi aggiungere che non gli è ne è “mai fregato un cavolo, perché i tifosi si sentono padroni delle società, venissero a lavorare”. Epico lo “scazzo” con la conduttrice che a proposito di politica afferma: “Ha detto ‘ci vorrebbe uno come Salvini’, poi ha sostenuto la Raggi, Berlusconi”. Ferrero ribatte: “Lei sta dicendo un po’ di cazzate, non so se gliel’ha dette qualcuno”. “Le ha dette lei“, subito Fagnani. E l’imprenditore continua confermando di essere un “sessantottino” e aggiungendo di non aver “mai cambiato idea, poi dopo il muro di Berlino è finita quell’idea che c’avevo io: quindi ora sono meloncino, stimo Meloni perché per me è un talento naturale”.