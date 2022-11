La sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita non ha fatto disperare solamente il popolo albiceleste, ma anche uno scommettitore inglese. Come ha rivelato l’agenzia Tab su Twitter, infatti, un utente aveva deciso di scommettere una cifra spropositata sulla vittoria di Leo Messi e compagni, che era considerata uno degli esiti più scontati della prima giornata dei Mondiali di Qatar 2022.

Un colpo di scena che è costato carissimo: lo scommettitore aveva puntato infatti la bellezza di 160mila sterline, che equivalgono a 185mila euro, sull’1 dell’Argentina. Con una vittoria avrebbe guadagnato circa 24mila euro, visto che la quota stabilita dall’agenzia di scommesse era 1.13. Invece, ha perso tutto.

