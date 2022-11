Si era appena conclusa la partita inaugurale dei Mondiali di calcio del Qatar 2022, vinta per 2 a 0 dall’Ecuador contro la nazionale del Paese ospitante. Mentre gli altri fan abbandonavano gli spalti, i tifosi del Giappone sono rimasti al loro posto per ripulirli. Un gesto con cui i supporters del Sol Levante si sono meritati molti commenti di stima sui social.

“Abbiamo molto rispetto del posto in cui siamo, non lo lasciamo mai sporco”: hanno risposto così i tifosi nipponici, stupiti di fronte alle domande “perché lo fate?” di chi li riprendeva con il cellulare. Il video è stato postato su Twitter e ha fatto il giro del mondo.

This is my favourite moment of the World Cup so far; Japan fans picking up litter after their victory vs Columbia. The lessons in life we can take from the game. Why I support ???????? #class✅#respect✅#WorldCup pic.twitter.com/FyYLhAGDbi

— Christopher McKaig (@Coachmckaig) June 19, 2018